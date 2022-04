Nog eens tien dode vogels weggehaald in het Schaffelaarse bos in Barneveld

Tekenle­raar Drago vluchtte 30 jaar geleden uit Bosnië: ‘Het gevaar bestaat dat je jezelf verliest’

Drago Pecenica was tekenleraar in Novi Travnik toen in 1991 de Joegoslavische oorlogen uitbreidden naar Bosnië. Nu, dertig jaar later, leeft de Nijkerker enorm mee met Oekraïners die net als hij moesten vluchten.

14 april