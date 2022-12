Nog meer natuurijspret: ook Henschotermeer nu open voor schaatsers

Lekker dagje schaatsen? Dikke kans dat je meer moet gaan betalen (als de baan überhaupt open gaat...)

Ook wie een kunstijsbaan in de benen wil houden, moet met de huidige energieprijzen een flinke portemonnee hebben. Of er deze winter veel te schaatsen is in de regio Utrecht, is daarom nog niet helemaal zeker. En waar het wel kan, is het mogelijk iets duurder.

28 september