Nog nooit liepen er zoveel geiten rond in Nederland: hoe kan dat?

Spakenburg, the day after: ‘Geen schande om zo van PSV te verliezen, het was fantas­tisch’

Nog geen twaalf uur nadat op het voetbalveld van SV Spakenburg het laatste fluitsignaal klonk, lijkt de rust in het vissersdorp weer teruggekeerd. Maar is dat ook echt zo? ,,Vanochtend stond ik tot mijn enkels in de bekers.’