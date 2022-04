Nog steeds flink tekort aan horecapersoneel in Soest en Baarn: VR-brillen in de strijd om aanwas

Tamara, Wisdom en Anastasia uit Oekraïne willen graag aan het werk: ‘Maar taal is een barrière’

De horeca zoekt mensen, de logistieke sector staat te springen om personeel en in de zorg komen er flink wat handen tekort. Tegelijkertijd is er een grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Eén en één is twee, toch? Maar zo makkelijk gaat dat niet.

