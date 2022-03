Nog steeds geen kruising: snorscooter gaat onderuit op rotonde aan het Eemplein

Van 30.000 auto’s per dag naar autoluwe Stadsring met park? Politiek is vóór: ‘We moeten ballen hebben’

Luchtfietserij of een geweldig plan waar Amersfoort beter van wordt? Het idee om de Stadsring autoluw te maken, door asfalt te verwisselen voor water en park begon twee jaar geleden als gedachte-experiment. Inmiddels is een politieke meerderheid vóór. ,,Belachelijk hoeveel ruimte de auto krijgt in Amersfoort. Daar móeten we iets aan doen.’’

3 maart