Nog veel troep langs wegen na boerenprotesten: waarom ruimt niemand het op?

Weghalen die omgekeerde vlaggen, of toch laten hangen? Hoe gemeenten worstelen met deze keuze

Laten hangen of weghalen? Wie een rondje door de regio Amersfoort rijdt, ziet in de ene gemeente tientallen boerenprotestvlaggen en in de andere niet. Barnveld laat ze hangen, mits veilig. Amersfoort haalt ze weg. ‘Als er een vlag van een bedrijf zou hangen, zouden we hem ook weghalen.’

2 augustus