Noha's passie is waterpolo, maar als kind had ze een hekel aan zwemles

Een waterrat kan Noha Zwiers (18) uit Soest zichzelf zeker noemen. Vijf keer in de week is ze in het zwembad te vinden voor haar allergrootste passie: waterpolo. ,,Deze sport betekent alles voor mij”, begint Noha. ,,Waterpolo is echt mijn passie en daar stop ik al mijn tijd en energie in. Als kind had ik, hoe gek het ook klinkt, een hekel aan zwemles, maar na het halen van een aantal diploma’s veranderde dit. Ik heb heel wat jaren op wedstrijdzwemmen gezeten en ben waterpolo ‘erbij’ gaan doen.’’