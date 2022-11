Noodaggregaat moet rioolgemaal in Baarn weer aan de gang krijgen: tankwagens zijn niet meer nodig

Graafmachi­ne trekt gasleiding stuk in Hoogland tijdens werkzaamhe­den, straat afgesloten

Een gasleiding aan de Plataanweg in Hoogland is maandagmiddag rond 12.35 uur geraakt tijdens graafwerkzaamheden die in de straat worden verricht. Gedurende de lek is de straat afgesloten.

7 november