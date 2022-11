Normaal maakt persfotograaf foto's, nu redt hij drenkeling uit het water: 'Hij was flink zwaar’

Het gaat slecht met de egel, maar deze kinderen doen daar wat aan: schuilplek zonder sigaretten­peu­ken

De egel heeft het zwaar. Droogte en verkeerswegen bedreigen zijn bestaan voortdurend. Maar ook verstening van tuinen: bijna nergens meer kan de egel schuilen. In het beekdalpark Elisabeth Groen in Amersfoort zijn zaterdag tijdens de landelijke Natuurwerkdag drie schuilplaatsen voor het stekelzoogdier aangelegd. En is er nog meer gedaan om dieren in de stad een handje te helpen.

5 november