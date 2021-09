Notoire oplichter verzint huilverhaal over zieke vrouw en krijgt snel waterbed thuis. Maar betalen, ho maar

Restaurant­hou­ders over verplichte check: ‘Politie­agen­tje spelen? Geen tijd én geen mensen voor’

13 september Aan de deur controleren of mensen zijn gevaccineerd of negatief getest: restauranthouders moeten er hoogstwaarschijnlijk aan geloven, eind deze maand. In de regio Amersfoort zien ze het lang niet allemaal zitten. ‘Ik wil mijn gasten liefdevol ontvangen. Niet met de vraag of ze hun prikje hebben gehad.’