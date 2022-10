Nu al onrust over kap bomen bij Paleis Soestdijk: kever de boosdoener

Uit de antwoorden blijkt dat voor 2,5 hectare een kapmelding is ingediend bij de provincie. Voor bomen in het buitengebied geldt geen vergunningsplicht, wel een meldingsplicht. De provincie is akkoord gegaan met de kap omdat de letterzetter de naaldbomen doodt. Om verdere verspreiding te voorkomen, zijn ook wel enkele gezonde bomen met toestemming gekapt.

Herplantplicht

Jonkers wil het naadje van de kous weten en vraagt ook of er wel goed gecontroleerd is bij de kap. De provincie heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) daarvoor ingeschakeld. Het raadslid is ook bezorgd of er wel bomen voor terugkomen. Ja, is het antwoord, er geldt een herplantplicht. Binnen drie jaar moeten er bomen teruggeplant zijn of door de natuur zelf al uitgezaaid.