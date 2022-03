Oekraïense jongeren die in de regio worden opgevangen, krijgen snel plek op school

HUIS TE KOOP Met uitzicht op bruggetjes woont Roy in het ‘Giethoorn van Zeist’: het hoekpand staat nu te koop

Een hoekpand in een prachtige straat, vlakbij Slot Zeist, het Broeder- en Zusterplein, vol prachtige huizen met bruggetjes over het water. Rustig én dicht bij het centrum. Het pand aan de Karpervijver 6 in Zeist is gerust uniek te noemen. Zeker met de bijzonder historie.

