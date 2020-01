Olifanten in DierenPark Amersfoort dolblij met afgedankte kerstbomen

Eén van die bomen stond wekenlang in het huis van Jip (4) en Linne (3) van de Kieft, die hun boom bij de entree van het park samen met vader Job en moeder Sandra op de hoop gooien. ,,Die is voor de olifant!”, roept Jip.

De boom van het gezin is één van de velen die die dit weekend werden ingeleverd. ,,In mijn buurt is geen inzamelpunt”, zegt de Amersfoortse David Burger (34). ,,Dus dit is optimaal.”

Al jaren zamelt het dierenpark na de jaarwisseling kerstbomen in voor zijn dieren. Een succesformule: velen worden naar het park gelokt, mede door een korting op de entreeprijs bij het inleveren van een boom.

Vader en moeder Job en Sandra met kinderen Jip, Linne en Filou in DierenPark Amersfoort.

Kerstballen met eten

Bovendien zijn de kerstbomen niet alleen voor de show, want de tijgers, bavianen, olifanten en de beer hebben daadwerkelijk baat bij dit speelgoed. ,,Dieren zoals olifanten zijn van nature op zoek naar nieuwigheden in hun omgeving”, zegt Marije Allemekinders, woordvoerder van het dierenpark. ,,We willen dat gedrag stimuleren en doen dat meestal door voedsel op een bijzondere manier aan de dieren te geven.”

Zo kregen verschillende dieren eind 2018 hun maaltijd verpakt in ‘cadeaupapier’ als sinterklaascadeau en kregen ringstaartmaki’s en stokstaartjes eind 2019 stevige kerstballen gevuld met eten. Bavianen vierden op hun beurt Pasen met het zoeken verstopte eieren.

Het kostte de medewerkers zaterdag zo’n half uur alle kerstbomen vol te hangen met boterhammen en netjes op te zetten. Eenmaal losgelaten kostte het de olifanten maar een paar minuten alle bomen weer omver te beuken en de ‘kerstversiering’ te verorberen.

Speeltjes

Toen alle boterhammen op waren, besloot 20-jarige olifant Indra dan maar een tak van de kerstboom zelf op te eten. Die bleek niet in de smaak te vallen, dus vermaakte ze zichzelf door met de takken te gooien. Ook de andere olifanten leken zich uitstekend te vermaken met hun nieuwe speeltjes, die waarschijnlijk geen lang leven te verduren hebben.

Met name voor de vaste gasten van het dierenpark was de ‘show’ een leuke afwisseling. Rowan Hijlkema (7) komt met zijn moeder en 4-jarige zusje zo’n 50 keer per jaar in het park. Zo goed als elke week, behalve bij slecht weer. Hij vertelt vol enthousiasme over de tijgers, die een uur eerder kerstbomen cadeau kregen.

,,Die tijger sprong zó drie meter hoog in de boom”, roept hij. ,,En toen klom een andere tijger helemaal omhoog in de boom zodat hij het vlees eruit kon grijpen.”

Te veel bomen

Eerdere jaren werden zó veel bomen ingeleverd dat het dierenpark dit jaar besloot dat alléén bezoekers een boom mochten inleveren. Hetgeen overigens werd genegeerd door velen die de actie als een mooie gelegenheid zagen van hun kerstboom af te komen. ,,En die houden we dan ook niet tegen”, zegt woordvoerder Allemekinders.

Voor overige bomen op de stapel is al een plan bedacht. ,,Bomen met kluit gaan we herplanten in het park en ook gaan we de komende weken nog kerstbomen cadeau doen aan dieren, waaronder de hyena’s.”

Wanneer de andere dieren kerstbomen cadeau krijgen is nog niet bekend.

