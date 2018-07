Olifantenverzorger ziet olifant na 26 jaar weer: 'Ze herkende mij'

Zesentwintig jaar na haar vertrek uit DierenPark Amersfoort herkende de Aziatische olifant Twiggy (50) onlangs haar oude verzorger Marjo Hoedemaker toen die haar riep. Dat gebeurde in de dierentuin in het Servische Belgrado, waar zij nu woont.

Olifantenkenner en dierenverzorger van DierenPark Amersfoort Marjo Hoedemaker reisde voor onderzoek naar de dierentuin in Belgrado voor een oude bekende: een olifant. ,,Ik wist dat Twiggy nog leefde en daar woonde. Ik zag haar staan en ben haar later na sluitingstijd in mijn eentje in haar verblijf gaan opzoeken. Ik riep haar naam, ze keek me aan en kwam op mij afrennen. Aan haar gedrag met blazen en wapperen oren kon ik zien dat ze vrolijk was en mij herkende. Dat was heel mooi.’’

In de jaren 60 kwam Twiggy vanuit London naar Amersfoort. Ze was broodmager en werd daarom - naar het beroemde anorexia-fotomodel - Twiggy vernoemd. Twiggy was in Amersfoort het maatje van de 44-jarige Indra die in 1991 stierf.

Na de komst van de nieuwe olifantengroep in de Amersfoortse dierentuin reisde Twiggy 26 jaar geleden naar Belgrado. Ze woont daar alleen. ,,Soms heb je onder de olifanten, net als bij mensen, einzelgängers. Twiggy was er zo een. Ze is nu een rustige oude dame, maar in Amersfoort was ze eigenzinnig en zenuwachtig. Ze heeft mij zelfs een keer in een hoek gedrukt. Ik heb mazzel dat ze mij toen niet heeft geplet.’’