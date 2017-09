Olifantje in DierenPark Amersfoort is een jongen

VideoDierenpark Amersfoort is een olifantje rijker. Olifant Kina is vanmorgen vroeg bevallen van een jongetje.

Dierenverzorger Rob Saris is dolgelukkig met de geboorte. ,,De familie beleeft dit zo intens, net als bij mensen. Het is een van de mooiste dingen die ik in mijn leven heb gezien’’, aldus de geëmotioneerde Saris. Ook voor hem was het een bijzondere belevenis. ,,Omdat je zo betrokken bent bij hun dagelijks leven, vorm je echt een onderdeel van het hele gebeuren. Ik heb wel een traantje gelaten.’’

Kina heeft goed gedaan, aldus Saris. ,,Haar bevalling was een schoolvoorbeeld van hoe het moet’’, vertelt de dierenverzorger. ,,Toen olifant Kina net bevallen was, heeft haar oma zich ontfermd over de baby. Het was de eerste bevalling voor Kina, dus ze was even ontdaan van wat er gebeurd was. Maar al vrij snel nam ze de zorg weer op zich.’’

Het Amersfoortse dierenpark is de enige Nederlandse dierentuin waar vier generaties olifanten samenleven. Dat is bijzonder. ,,Dit zijn allemaal dochters en kleindochters. De mannen worden na een paar jaar weggehaald, ook in de natuur gaan zij dan hun eigen gang. De vrouwen blijven altijd samen.’’

65 kilo

Het geslacht van het olifantje is nog een verrassing. Vol spanning wachten de dierenverzorgers en bezoekers tot het olifantje voor het eerst plast. Pas dan kunnen ze zien of het een hij of zij is. De kleine reus weegt naar schatting 65 kilo. De olifanten staan in een groep om het kleintje heen. Af en toe krijgt het een schop van zijn oom. ,,Dat doen olifanten vaker bij pasgeborenen, om de bloedsomloop op gang te krijgen’’, legt Saris uit.

Volledig scherm Kina en haar jong. © DierenPark Amersfoort

Het olifantje heeft nog geen naam. Wanneer het geslacht bekend is, kan iedereen een naam voor het kleintje aandragen via de Facebookpagina van DierenPark Amersfoort.

Om 13.00 uur is er een kraamfeestje in DierenPark Amersfoort om de geboorte te vieren.

