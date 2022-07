Om 06.00 uur hardlopen en extra andijvie voor de konijnen: zo trotseert Amersfoort de hitte

Amersfoor­ters spotten zeldzame vlinder­soort bij nationale tuinvlin­der­tel­ling

Afgelopen weekend was de nationale tuinvlindertelling, georganiseerd door de Vlinderstichting. Ook Amersfoorters zijn in hun tuin op zoek gegaan naar de kleine dieren. In totaal zijn er 58 verschillende soorten vlinders gespot. Ook de keizersmantel, een zeldzame vlindersoort, is één keer gezien in een Amersfoortse tuin.

