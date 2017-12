OM: agent duwde arrestant terecht terug in politiecel

De politieman die op 17 januari een arrestant terug zijn cel in duwde , is zijn boekje niet te buiten gegaan. Dat concludeert de Rijksrecherche na het onderzoeken van de omstandigheden van het overlijden van de arrestant in Amersfoort.

Bij de insluiting wilde de 68-jarige man de cel uitlopen. Dat de politieman de verdachte hierbij belemmerde, is begrijpelijk en geboden. Dat stelt het OM.

De man zonder woon- of verblijfplaats was op het Smallepad in Amersfoort om 22.30 uur opgepakt wegens openbaar dronkenschap. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie. Toen agenten hem in een cel wilde opsluiten, kreeg hij een duw, waardoor hij ten val kwam en gewond raakte. Hij liep hoofdletsel op en werd voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij geopereerd is. Later overleed de man.

Dood door schuld

Omdat de arrestant kwam te overlijden, werd de agent die de man een duw gaf verdacht van dood door schuld en startte de Rijksrecherche een onderzoek. Volgens het OM heeft de politieman rechtmatig gehandeld door de man terug de cel in te duwen. ,,Het is immers zijn taak om te voorkomen dat ingesloten personen de cel verlaten. Gezien de snelheid waarmee een en ander gebeurde, was er eigenlijk geen andere mogelijkheid dan de verdachte te duwen'', aldus het Openbaar Ministerie.

Bertus de Man