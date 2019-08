OM: Criminele organisatie achter hondengevechten in Amersfoort

De vier verdachten staan volgende week tijdens een drie dagen durende zitting terecht in de rechtbank in Amsterdam. De lijsten met feiten waar het kwartet van wordt verdacht beslaat negen pagina’s. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen ervan deel uit te maken van een criminele organisatie die hondengevechten organiseert en honden fokt om ze te gebruiken voor de verboden, onder gokkers populaire ringgevechten. Ook zouden ze het welzijn van de dieren hebben benadeeld en hen pijn en letsel hebben berokkend . Daarnaast zouden ze hebben geprobeerd de dieren middels illegale behandelingen op te lappen en zouden ze in het bezit zijn geweest van niet toegestane diergeneesmiddelen.

Geobserveerd

In oktober 2016 werden de Amersfoortse Stephanie B. (33), de 33-jarige B.Y. uit Soest en Daniel van de W. (35) uit Zeist aangehouden, nadat de politie een tip kreeg over hondengevechten in de woning van Stephanie B. in de wijk Randenbroek in Amersfoort. Het huis werd door agenten geobserveerd en toen de Zeister de woning met een gewonde hond verliet, werd hij later in zijn woning in Zeist aangehouden. De actie werd in samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming gedaan. Hoe de vierde verdachte, D.Y. (35) uit Soest, in beeld is gekomen is nog niet bekend.

In eerste instantie werden 25 pitbulls, waarvan 11 puppy’s, uit de woningen van de verdachten in Amersfoort, Soest en Zeist in beslag genomen. Drie van hen waren er slecht aan toe. Een half jaar later werden nog eens twee pitbulls in beslag genomen, vermoedelijk omdat ook zij gebruikt werden voor illegale hondengevechten. Van alle honden hebben er 16 een spuitje gekregen, omdat zij uit een uitgebreide gedragstest door het Assessmentteam van de Rijksuniversiteit Utrecht te agressief en onvoorspelbaar bleken.

De eigenaren probeerden de beslissing in 2017 tevergeefs aan te vechten. Van alle honden maakte een dierenarts een afzonderlijk rapport. Daaruit bleek dat sommige honden te mager en onverzorgd waren, anderen had oude en verse wonden, kale plekken en littekens die passen bij bijtwonden. Ook constateerde de arts dat bij een van de honden een poot verkeerd was gespalkt en bij een andere hond een wond was gehecht met nietjes.

Filmpje

Tijdens een zitting in 2017 stelde landsadvocaat Gijsbrecht Nieuwland al dat er volgens hem geen twijfel over is dat de hondengevechten in de slaapkamer van Stephanie B. plaatshadden. Dit bleek volgens hem uit een gevonden filmpje van een gevecht. De Amersfoortse reageerde tijdens de zitting emotioneel dat ‘dat zij haar zoontje van acht jaar niet aan dergelijke gevechten zou blootstellen’. Ook zei ze ‘de honden af te richten, te trainen en met liefde te verzorgen en kapot te gaan bij de gedachte dat haar honden een spuitje krijgen’.

In de zomer van 2017 worden Stephanie B. en B.Y. opnieuw gearresteerd. Op basis van nieuwe informatie werd het duo ervan verdacht al eerder hondengevechten te hebben georganiseerd, liet het Functioneel Parket toen weten.

In de tenlastelegging stelt het openbaar ministerie dat de hondengevechten plaats zouden hebben gehad tussen 2014 en 2016 in Soest Amersfoort en Emmen. Het OM noemt zeven data waarop de hondengevechten zouden hebben plaatsgevonden met honden met namen als Szatan, Sheba, Dunja, Cobra, Mini, Troja, Muis, Arap en Boogy.

Hechtpistool

Op de dag dat agenten het drietal aanhield na vermoedelijk een hondengevecht in de woning in Amersfoort, zou B.Y. de poot van een hond genaamd Mini hebben gehecht met een hechtpistool. Ook zouden tijdens dat gevecht de honden Mini en Dunja kreupel zijn geworden en meerdere bijtwonden hebben opgelopen. Andere honden liepen bij andere gevechten in die periode neuswonden op, braken een tand af en liepen ernstige bijtwonden op. Ook had Y. geneesmiddelen in huis waar hij geen vergunning voor had.

Na de aanhoudingen in 2016 stelde de Dierenbescherming dat het zelden voorkomt dat verdachten van georganiseerde hondengevechten in beeld komen. Een woordvoerder: ,,Vaak ontvangen we serieuze indicaties over hondengevechten, maar ontbreekt het bewijs. Dit keer is dat er wel en dat is bijzonder. Voor zover wij weten, is dat niet eerder gebeurd.’' Hondenexpert Martin Gaus noemde de aanhoudingen toen ‘het topje van de ijsberg’. ,,Het ondergrondse circuit is niet te pakken. Ze verplaatsen zich continu.”