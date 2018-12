OM eist 20 jaar en tbs voor chaletmoord in Ermelo

De 33-jarige Janet S. uit Kampen is helemaal zélf degene die 13 maart 2014 een 58-jarige zakenman uit Amersfoort in haar chalet in Ermelo gruwelijk en met voorbedachte heeft vermoord. Vervolgens betrok ze drie medeverdachten bij pogingen alles sporen te wissen. ,,Maar het was haar moord, haar lijk en haar probleem. Ze moet hiervoor 20 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd krijgen”, zo eiste het Openbaar Ministerie vandaag in hoger beroep.

Het 58-jarige slachtoffer uit Amersfoort kende de vrouw via een sekswebsite en was na een late zakenafspraak naar haar chalet gegaan. Daar aangekomen is hij van achter met een bijl geslagen, vastgebonden met tape en vervolgens meerdere tientallen minuten met een mes gestoken, gesneden en opnieuw met een bijl bewerkt, zo blijkt uit het sporenonderzoek.

De 34-jarige medeverdachte Youri B. uit Bergen op Zoom verklaarde dat Janet S. hem die avond vroeg buiten te wachten, maar toen dat lang duurde en hij ging kijken, zag hij haar met een bijl hakken op het lichaam van het slachtoffer.

Sekscontacten

De 34-jarige medeverdachte Joyce N. uit Kampen, met wie Janet S. eerder sekscontacten afperste, verklaarde dat Janet S. plannen had om ‘ofwel die man met die Audi, ofwel die man met die autistische zoon af te maken’.

Beide medeverdachten en ook de 35-jarige broer van Danny van Janet S. werden betrokken bij het wegmaken van de sporen door het in brand steken van het chalet met het lichaam.

Youri B. reed met zijn auto achter Janet aan naar Antwerpen, waar zij de Audi van het slachtoffer achterliet.

Janet stelt dat Youri B. de Amersfoorter heeft gedood terwijl zij weg was. Ze zegt dat ze de Amersfoorter had uitgenodigd in haar chalet om te praten over investering in een wietkwekerij die zij samen met Youri en twee onbekend gebleven anderen zou willen starten. Daarvan is niets gebleken in het onderzoek. De tijdlijnen van telefoons en autoritten kloppen wel met het relaas van Youri B.

Doodslag

Eerder legde de rechtbank in Zutphen Janet S. 20 jaar cel op wegens doodslag. De rechtbank vond het niet logisch dat Janet S. een moord in haar eigen chalet beraamde. De officier van justitie had toen ook 20 jaar en tbs geëist, uitgaande van oudere diagnoses voor een antisociale en borderline persoonlijkheidsstoornis. Janet S. kreeg al eens vier jaar cel voor het eind 2003 koelbloedig met een mes doodsteken van een man in Den Haag die seksuele toenadering had gezocht.

Volgens de aanklager in hoger beroep is het onaanvaardbaar dat Janet S. ooit onbehandeld vrijkomt en heeft het hof wel de mogelijkheid om tbs op te leggen. En anders zou het hof moeten kiezen voor levenslang, aldus de eis.

Dinsdag worden de medeverdachten in hoger beroep berecht. Youri B. (34) uit Bergen op Zoom kreeg eerder 24 maanden cel opgelegd voor het medeplegen van brandstichting in de chalet, de poging het lichaam van het slachtoffer in brand te steken en het wegmaken van sporen van het misdrijf.

Joyce N. uit Kampen (34) kreeg 18 maanden cel opgelegd, ook voor de brandstichting.

De 35-jarige Danny S, broer van Janet, kreeg 12 maanden cel voor zijn hulp bij de brandstichting en het wegmaken van de sporen.

Volledig scherm De vakantiewoning in Ermelo waarin Ton Kuijf werd vermoord werd in brand gestoken. © Politie