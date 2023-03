Onafhankelijke mediator moet de Alliantie en bewoners Jericho weer aan tafel krijgen

Wijk Jericho viert 70 jaar bestaan, maar vreest de toekomst: ‘We hopen gewoon op 100 jaar’

Marching band Jong Juliana: dat was de verrassing voor Jericho, deze zaterdag. Een cadeautje van het bewonerscomité aan de Amersfoortse buurt, die haar 70e verjaardag viert. Maar het is een verjaardag met een sombere ondertoon: nóg weten de inwoners niet hoe lang ze in hun hechte wijk kunnen blijven.