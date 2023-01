Onbekende vloeistof zorgt voor nodige verkeershinder in Bunschoten: brandweer maakt weg schoon

Jurriën Ebbes éindelijk vrij van blessure­leed: ‘Laatste keer dat ik 6 wedstrij­den op rij speelde was in de jeugd’

Sinds zijn achttiende zit Jurriën Ebbes al in de A-selectie van Hooglanderveen. Toch is de centrale verdediger nu op zijn 23ste eindelijk een vaste basisspeler. Een kapotte enkel, corona, een kruisbandblessure en een schouder uit de kom gooiden al die tijd roet in het eten, maar dit seizoen miste de Amersfoorter nog geen minuut.

2 januari