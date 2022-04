Ondanks dat pluimveehouders in een soort lockdown zitten, is ‘verspreiding tussen bedrijven aannemelijk’

Al weken leven pluimveehouders in een soort lockdown: ze ontvangen op hun bedrijf zo min mogelijk mensen, in de hoop het vernietigende vogelgriepvirus buiten te houden. Dat de agressieve variant van H5N1 deze week toch vat kreeg op de Gelderse Vallei, zou volgens veel boeren komen door (overvliegende) wilde vogels.

Toch is landbouwminister Henk Staghouwer daar niet zeker van, blijkt uit een brief die hij schrijft aan de Tweede Kamer. ,,Gezien het grote aantal pluimveebedrijven in deze regio, het relatief korte tijdsbestek waarbinnen deze besmettingen plaatsvinden en het afnemend aantal besmette wilde vogels.”

Quote Ik verwacht dat iedereen hierin zijn of haar verantwoor­de­lijk­heid neemt Henk Staghouwer , Minister Landbouw

Hij vervolgt: ,,Het lijkt hier daarom aannemelijker dat het virus zich tussen bedrijven verspreid heeft.” Met ‘hier’ doelt hij op de Gelderse Vallei. Het hart van de Nederlandse pluimveesector, waar eerst in Lunteren uitbraken waren op pluimveebedrijven, toen in Barneveld en Voorthuizen en recent opnieuw in Lunteren.

Bij eerdere besmettingen waren het waarschijnlijk wel wilde vogels, maar niet in Barneveld, Voorthuizen en Lunteren, is het vermoeden. Dat baseert de minister op de conclusie van een groep deskundigen, die schetst dat ‘gezien de locatie van deze bedrijven in een pluimveedichte omgeving, het tijdsinterval tussen de uitbraken en contacten tussen een aantal bedrijven, tussenbedrijfstransmissie een waarschijnlijke route is voor tenminste een aantal van de infecties’.

Volledig scherm Barneveld: waar al langere tijd een vervoersverbod geldt, net als in de verre omtrek. Nu komen er nog meer maatregelen bij. © Ricardo smit

Bezoekersverbod: niemand op erf

Staghouwer benadrukt dat het van groot belang is dat alle pluimveehouders zich aan de strikte hygiëneregels en het bezoekersverbod houden. Intussen wordt het bezoekersverbod verder uitgebreid voor de Gelderse Vallei. Dat betekent voor de regio’s 7 en 10 dat er ook geen buitenstaanders mogen komen op het erf en in alle gebouwen die gebruikt worden voor de bedrijfsvoering.

Quote Ik erken de nijpende situatie van pluimvee­hou­ders, maar het is van groot belang dat we besmettin­gen voorkómen Henk Staghouwer, Minister van Landbouw

Daaronder vallen bijvoorbeeld opslagruimtes voor voer of eieren. Uitzonderingen gelden voor handelingen die nodig zijn voor diergezondheid en dierenwelzijn. Het woonhuis valt niet onder het verbod.

Volledig scherm Regio's 7 en 10, waar nu een strenger bezoekersverbod geldt voor pluimveehouders. © Rijksoverheid

De maatregelen, maar ook de recente ruimingen, noemt Staghouwer bijzonder ingrijpend. ,,Ik erken de nijpende situatie van pluimveehouders, maar het is van groot belang dat we besmettingen voorkómen. Waarbij ik verwacht dat iedereen hierin zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.”

Uit de brief blijkt ook dat in Nederland tot nu toe zeker elf vossen, drie bunzingen een das en een otter aantoonbaar vogelgriep hebben opgelopen. Met name in Zeeland en Groningen zijn recent veel dode vogels gevonden. Op pluimveehouderijen zijn tot nu toe sinds oktober 1,8 miljoen vogels vergast op besmette bedrijven en ruim 350.000 dieren preventief afgemaakt.

In juli komt er een proef met het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep, zo kondigt Staghouwer ook aan. De belangrijkste vraag: kan een vaccin daadwerkelijk verspreiding tegengaan, of alleen de symptomen, waardoor de verspreiding van het virus ongemerkt doorgaat? Ook Frankrijk en Hongarije kondigen aan vaccins te zullen testen op effectiviteit.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.