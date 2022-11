Ondernemers Hellestraat ontredderd na leidingbreuk: ‘Niet alleen water, maar ook stront stroomde binnen’

Veel schade na waterlei­ding­breuk in Helle­straat: ‘Er is heel veel zand wegge­spoeld’

Het herstel van het wegdek in de Hellestraat in Amersfoort, waar dinsdagmiddag een waterleiding sprong, neemt zeker twee dagen in beslag. Er kwam zoveel water naar boven dat er gaten in de bestrating ontstonden, met het gevaar van verzakking. De oorzaak van het euvel is nog niet duidelijk.

11:18