Onderzoek: meer dan de helft van het restafval in Leusden hoort eigenlijk in andere bak

Per inwoner werd in 2021 gemiddeld 69 kilo restafval opgehaald. De inhoud van die container is voor 43 procent restafval. Al het overige hoort eigenlijk in de bak voor papier, plastic of gft.

Met name etensresten, die in de gft-bak horen, belanden vaak ten onrechte bij het restafval. Het gaat dan om 19 kilo per huishouden per jaar. Uit de cijfers blijkt verder dat per inwoner 35 kilo pmd, 61 kilo oud papier en karton en 107 kilo gft werd ingezameld in 2021.