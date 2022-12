Onrust bij de Stier ‘smet op een mooie voetbalavond’: drie agenten gewond, één aanhouding verricht

Oranje speelt op zaterdag­mid­dag, dus wat doen de amateur­clubs? ‘We kunnen niet alles verzetten’

Hoera, Nederland is door op het WK! Maar... de volgende wedstrijd is aanstaande zaterdagmiddag om 16.00 uur. Precíes het moment dat duizenden amateurvoetballers op het veld staan. Clubs doen verwoede pogingen hun spelers achtste finale te laten zien. ‘Binnen een paar dagen een wedstrijd verzetten is héél lastig’.

1 december