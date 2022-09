Onverwachte wending in rechtszaak tegen verdachte van mega-drugslab in Amersfoort

Leusden stopt in allerijl bijna een ton in de Grebbeli­nie: ‘Openstel­ling anders niet te garanderen’

Leusden zit flink in haar maag met één van haar grootste toeristische trekpleisters. De Asschatterkeerkade, waar over het oorlogsverleden van het dorp wordt verteld, is in zo’n slechte staat dat in allerijl 75.000 euro nodig is om het visitekaartje überhaupt open te houden.

19 september