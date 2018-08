Onzekere toekomst voor asielkinderen Lili en Howick

Bij de Raad van State in Den Haag vindt op dit moment de zitting plaats over het hoger beroep dat staatssecretaris Mark Harbers heeft ingediend tegen het opnieuw beoordelen van de asielaanvraag van Lili en Howick.

De twee Armeense kinderen, die opgroeiden in Amersfoort, leven al een jaar gescheiden van hun moeder Armina, die vorig jaar zonder haar kinderen is uitgezet. Harbers wil dat de kinderen ook zo snel mogelijk op het vliegtuig naar Armenië worden gezet.

De bestuursrechter oordeelde dat Harbers de door de Raad van Kinderbescherming opgestelde terugkeervoorwaarden onvoldoende heeft meegewogen in de beoordeling van de Amersfoortse asielkinderen Lili (12) en Howick (13).

Hoger beroep

Harbers is tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gegaan. De staatssecretaris van mening dat de wet niet van hem vereist dat hij alle voorwaarden nakomt en dat de kinderen zo snel mogelijk teruggestuurd moeten worden naar hun moeder, die in Armenië verblijft. Harbers vindt dat de situatie in het land veilig is voor de kinderen om terug te keren en dat de moeder in staat is om voor de kinderen te zorgen.

In de zitting van de Raad van State, waar Lili en Howick bij aanwezig zijn, betogen de advocaten van het gezin dat moeder Armina niet goed in staat is voor haar kinderen te zorgen. Ook zou de situatie in het thuisland voor de kinderen onherstelbare schade voor hun ontwikkeling betekenen.

Uitgezet

Moeder Armina werd vorig jaar zomer in haar eentje uitgezet naar Armenië. De kinderen verbleven op dat moment op een voor de autoriteiten onbekende plek. Zij verblijven sindsdien in Nederland in afwachting van het proces. Volgens luidde dit weekend de noodklok over de situatie van de moeder en de kinderen. Twee kinderrechtenactivisten, Esther van Dijken en Britt Borghaerts, die dagelijks contact hebben met het gezin, zeggen dat ‘het fysiek en geestelijk slecht met Armina gaat en dat ook de kinderen per dag achteruit gaan’.

In april oordeelde de voorzieningenrechter in een voorlopig oordeel dat de nieuwe zelfstandige asielaanvraag van de kinderen op ‘tijdelijk humanitaire gronden terecht is afgewezen en dat de kinderen op korte termijn herenigd moesten worden met hun moeder’.

