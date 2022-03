Ooit vergaderhok, nu slaapt er een gezin: zo ziet de opvang van vluchtelingen eruit in Amersfoort

Wat heb je eigenlijk nodig, als vluchteling? Amersfoorters proberen zich in Oekraïners te verplaatsen. Ze bieden aan: Een cursus fietsen. Een stapel kleren. ,,Heel lief, maar er moet wel vraag naar zijn", zegt Sharon Sourbag als ze op het liftknopje drukt. Ze werkt voor de gemeente. Sourbag staat in de gang van wat ooit een advocatenkantoor was. ,,Eerst peilen waar behoefte aan is. Dat is onze aanpak.”