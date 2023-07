Ook flatbewoners kunnen hun gft-afval voortaan in de kliko gooien: ‘Zo gaan we nog beter scheiden’

exclusief onderzoek ‘Als chimpansee Mike op 20 meter afstand is, besluit één teamlid dat de situatie te dreigend wordt’

Met enkele schoten komt er een abrupt einde aan de levens van chimpansees Mike en Karibuna. In het DierenPark Amersfoort ging het die bewuste dag volledig mis: twee teams hadden geen andere keuze dan de trekker over te halen, zo blijkt nu. We spreken experts en de dierverzorgers over of de dierentuin goed heeft gehandeld. ,,Mike ging niet weg en kwam op ons afgerend.”