Ook GroenLinks tegen sociale woningbouw vliegbasis

Sociale woningbouw op de voormalige vliegbasis in Soesterberg is voor GroenLinks geen optie. Dat bleek bij de behandeling van de motie van de PvdA, de SP en 50PLUS in de Provinciale Staten van Utrecht. Die partijen willen dat er sociale woningen tussen de villa’s op de vliegbasis komen.

GroenLinks is wel groot voorstander van sociale woningbouw en woningdifferentiatie in wijken. Maar op de vliegbasis levert dat te weinig geld op om de omzetting van de vliegbasis in natuur te kunnen betalen. ,,De woningbouw moet een bepaald bedrag opbrengen om de natuuropgave te kunnen realiseren’’, zei Erna Kotkamp van GroenLinks. ,,We zien liever helemaal geen woningen op de vliegbasis, maar er is gewoon geld nodig voor de natuurontwikkeling.’’

De indieners van de motie vinden dat ook de vliegbasis moet bijdragen aan het schrijnende tekort aan sociale woningen in de provincie. Maar dat verhaal klopt niet voor de gemeente Soest, betoogde Tineke Koelewijn van het CDA. ,,Na Amersfoort heeft Soest de kleinste voorraad koopwoningen.’’

De VVD ergerde zich aan de motie, blijkt uit de woorden van Astrid Ens. ,,Dit is een losse flodder, niet gebaseerd op een analyse van de woningsituatie in Soest en Soesterberg. Er is juist grote behoefte aan middeldure woningen. Dat bevordert de doorstroming. Waarom staat dat niet in de motie? Dit voorstel lost niks op, maar kost juist geld.’’

De indieners van de motie vrezen dat de vliegbasis straks een soort Wassenaar wordt. Arno Schaddelee van de ChristenUnie: ,,Ik ben in de buurt van Wassenaar opgegroeid en ik heb daar nou niet per se iets op tegen. Het is een heel fraai gebied om doorheen te fietsen en dat mocht ik ook gewoon als arme sloeber.’’

Een andere reden voor de andere partijen om nee te zeggen tegen de motie is dat het stedenbouwkundig plan, dat in 229 woningen voorziet, al goedgekeurd is door provincie, Zeist en Soest.