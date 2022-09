Op de fiets of lopend naar school? Duimpje omhoog! ‘Met de auto komen levert enorme drukte op’

Een duim omhoog of omlaag. Daarmee gaven leerlingen van basisschool 't Kruisrak en Christelijk Kindcentrum Bunschoten elkaar maandagmorgen aan of ze goed bezig waren of niet. Waarmee? Het op de fiets of lopend naar school komen. En dat is hard nodig, vindt schooldirecteur Roelien Reichardt.