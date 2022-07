Op deze plek in Leusden komen binnen drie jaar 38 duurzame woningen

Leida (87) moest een aspirien­tje slikken tegen de schrik: ‘Mijn huis wordt gesloopt! Waar moet ik heen?’

Ze heeft gelijk haar dochter gebeld en een paar aspirientjes genomen ‘om tot rust te komen’. Leida van Norden-Vels (87) woont al 58 jaar in de Van Ghentstraat in de Amersfoortse wijk Kruiskamp. Dinsdag kreeg ze een een brief in de bus van De Alliantie, en die was niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. ,,Mijn huis wordt gesloopt! Ik schrok me wild.”

29 juni