Op deze plekken in Amersfoort moeten bewoners ogen en oren openhouden: auto's massaal in brand gezet

Brandweer rukt onnodig uit naar sportcom­plex in Amersfoort: geen brand, maar kachel

Even paniek vanochtend bij de Amerena aan De Velduil in Amersfoort. De brandweer kreeg rond 09.00 uur melding dat bij het sportcomplex in Amersfoort brand was uitgebroken, maar het bleek uiteindelijk om het opstoken van een kachel te gaan.

15 juni