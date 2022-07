Op vakantie in eigen land? Wacht niet te lang! ‘Tijdens de bouwvak zitten we al voor zeker 95 procent vol’

Topdrukte op de camping in de regio Amersfoort: vol is écht vol en nee is écht nee op de kampeerter­rei­nen

Probeer het maar eens. Bel een willekeurige camping in de regio Amersfoort – let op de lange wachttijd - en vraag of er nog plek is voor een weekje. Overal is momenteel ‘nee’ het antwoord.

15 augustus