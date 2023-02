Op Valentijnsdag wordt ook in DierenPark Amersfoort de liefde gevierd: ‘Tijgers lijken éindelijk een match’

#033 De whis­ky-li­keur van Raöul (23) en Channa (21) valt in de smaak: ‘We willen Amersfoort­se horeca veroveren’

Wat min of meer als een grap begon, neemt nu toch echt serieuzere vormen aan. Raöul Snellenburg (23) en Channa de Jeger (21) ontwikkelden een whiskey-likeur die zo in de smaak valt, dat ze willen doorpakken. Als het aan hen ligt, zijn de dranken van hun merk Oelie’s straks in de Amersfoortse horeca te bestellen.