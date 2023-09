Opbouw van Hooglands Dorpsfeest in volle gang: dit staat er op het programma

Met video Vanuit het hele land werd Luca (11) geholpen om zijn grote wens te vervullen: ‘Dit is toch ongelofe­lijk?’

Luca Vastenburg (11) kan het zelf ook nog maar nauwelijks geloven. Twee weken nadat hij in het AD een oproep deed, zag hij zijn droom al in vervulling gaan. Vanuit het hele land ontving hij kubussen om zijn wens te realiseren. Nu is zijn ‘kubus-schilderij’ een feit. ,,Het is echt super tof geworden.’’