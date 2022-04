Ophef over pistolen van de kermis: waarom zijn ze eigenlijk zo gevaarlijk?

vraag bij het nieuwsKermisbezoekers in Bunschoten gingen deze week naar huis met wel heel realistische nepwapens. De politie kwam in actie , en legde beslag op de pistolen. Is het wel toegestaan om zo'n nepwapen te hebben? En wat kan er fout gaan?

Wat is het verschil tussen speelgoedpistolen, balletjespistolen en nepwapens?

Als een speelgoedpistool het CE-keurmerk heeft, is het geschikt voor kinderen onder de 14 jaar. Het is toegestaan om er thuis mee te spelen. Er mee over straat lopen of spelen is niet toegestaan. Zelfs goedgekeurde speelgoedpistolen kunnen zo echt lijken dat het voor de politie lastig in te schatten is.

Airsoftwapens en balletjespistolen zijn toegestaan vanaf 18 jaar. Ook hiervoor geldt dat deze niet in het openbaar getoond mogen worden. Een nepwapen, dus een wapen zonder CE-keurmerk dat zo echt mogelijk is nagemaakt, is altijd verboden.

Waarom zijn nepwapens gevaarlijk?

Vaak is het lastig te zien dat een speelgoed- of neppistool niet echt is. Mocht iemand denken dat het om een echt wapen gaat, en daar melding van doen bij de politie, gaat deze er ook vanuit dat het om een echt wapen gaat. Het kan gebeuren dat agenten met getrokken pistool op de melding reageren. Een plotselinge beweging, of iemand die uit angst de instructies van agenten niet opvolgt, kan er voor zorgen dat zij schieten.

(Tekst gaat door onder video)

Is rondlopen met een nepwapen strafbaar?

Zowel nepwapens, balletjes- luchtdruk- en airsoftwapens, en zelfs goedgekeurde speelgoedwapens zijn vaak niet in één oogopslag van echt te onderscheiden. Een agent zal een echt lijkend wapen dan meestal ook in beslag nemen. Het zorgen voor een dreigende situatie met een goedgekeurd speelgoedpistool, is een overtreding met daarop een boete tot 8200 euro.

Het rondlopen met een nepwapen is een misdrijf, met daarop een boete tot 20.500 euro, of een celstraf tot negen maanden.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.