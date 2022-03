Opmerkelijk: politicus Henk grijpt wéér naast een zetel, terwijl hij ook nu op een verkiesbare plek stond

Als nummer drie op de kandidatenlijst waande hij zich dit keer min of meer veilig. Zijn partij haalde immers vijf zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag. Er waren echter liefst vier kandidaten die meer voorkeursstemmen kregen dan De Greef.

In 2018 greep de inwoner van Nijkerkerveen ook al mis. Toen stond hij weliswaar op een verkiesbare, vierde plek - De Lokale Partij behaalde in dat jaar vier zetels -, maar veroverde een lager geplaatste kandidaat een groter aantal stemmen. ,,Dit is balen ja’’, reageert De Greef. ,,Maar dit is democratie, zo zijn de regels van het spel.’’

Lijstduwer

Bij de VVD, die uitkomt op drie zetels, haalde lijstduwer Gerard van den Tweel ruim voldoende voorkeursstemmen om plaats te kunnen nemen in de raad. Het is nog niet duidelijk of de ondernemer dat ook werkelijk doet. Dat maakt de VVD maandag bekend.

Eveneens opvallend is de uitverkiezing van vertrekkend wethouder Nadya Aboyaakoub (PRO21). Net als Van den Tweel fungeerde zij als lijstduwer en haalde genoeg stemmen voor een plek in de raad. Die laat ze evenwel aan een partijgenoot.

Ook PRO-kandidate Fatima Laghmouchi veroverde een raadszetel via voorkeursstemmen. Zij stond op de negende plek op de kandidatenlijst, maar haalde zoveel stemmen dat ze als vierde PRO-politica in de raad komt.

Hertelling

Het is nog de vraag of PRO21 zes zetels krijgt of blijft steken op vijf. Het verschil in stemmen bij de verdeling van een restzetel is zó klein dat de partij heeft gevraagd om een hertelling. PRO kreeg daarbij slechts twee stemmen meer dan de VVD en haalde een extra zetel binnen, terwijl de liberalen er juist één verloren.

Een hertelling, waarover burgemeester Renkema maandag een besluit neemt, kan ertoe leiden PRO haar extra zetel weer kwijtraakt. Dat zij dan zo, aldus partijsecretaris Anneke van Mispelaar in een toelichting. ,,Alles draait om het vertrouwen in de politiek. Dus alles moet gewoon kloppen.‘’

