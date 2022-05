Opnieuw duiken mysterieuze vleesballetjes op: hond ziek, kat overleden

Opnieuw zijn er in de Amersfoortse regio vreemde gehaktballetjes gevonden. In Woudenberg waarschuwt de Dierenambulance honden- en kattenbaasjes hiervoor. ‘Ze liggen in de vriezer, wie weet wil het NFI ze.’

Vrijwilligers van de Dierenambulance werden zondag gebeld door een vrouw uit Woudenberg. ,,Haar hond vond een gehaktballetje, werd ziek en spuugde het uit. Een kat in diezelfde buurt is overleden”, zegt Eric Vreezen van de Dierenambulance Woudenberg.

De balletjes werden gevonden aan ’t-Schilt en de Huygenslaan. ,,Twee stuks waren nog intact, verder vonden we vooral losse stukjes. We hebben alles zo goed mogelijk opgeruimd, met behulp van buurtbewoners, zegt Vreezen. ,,We kunnen niet uitsluiten dat dieren er al van gegeten hebben.”

Of er echt gif in zit, moet nog blijken. Vreezen heeft de twee intacte balletjes meegenomen. ,,Ze liggen in de vriezer, voor als de politie ze wil laten onderzoeken. Wie weet wil het NFI ze.” De politie is op de hoogte gesteld van de zaak. Ook de gemeente is gewaarschuwd.

Amersfoort en Leusden

Eind vorig jaar werden in Amersfoort en Leusden balletjes gevonden. Na onderzoek bleek dat er inderdaad gif in zat. Of het in Woudenberg ook om gif gaat, is nog niet vastgesteld. Vreezen ,,Zolang hier geen zekerheid over is raden wij eigenaren van huisdieren aan de dieren goed in de gaten te houden.”

Volledig scherm Afbeelding gedeeld door de Dierenambulance Woudenberg. Gevonden vleesballetjes. Of ze echt giftig zijn, is nog niet duidelijk. © Dierenambulance Woudenberg

