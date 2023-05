Opnieuw een ontploffing bij woning in Amersfoort, schade is ‘aanzienlijk’

Op de Liendertseweg in Amersfoort is met een explosief flinke schade aangebracht aan een woning. Bij het incident in de nacht van vrijdag op zaterdag is niemand gewond geraakt. De politie noemt de schade ,,aanzienlijk” en is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de explosie.