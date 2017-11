Opnieuw zoekactie naar vermiste Edwin Takens (50) na nieuwe tip

VideoVanochtend is voor de tweede keer een grote zoekactie gestart naar de 50-jarige Edwin Takens uit Soest. Naar aanleiding van een tip wordt nu gezocht in de buurt van Hilversum.

Takens wordt sinds 31 oktober vermist. Volgens de politie is er zaterdag een tip binnengekomen dat de man die dag nog in de buurt van Hilversum gezien is.

De stichting Coördinatie Platform vermissing (CPV) is de zoekactie vanochtend om 10 uur gestart vanaf Snackbar 't Engeltje aan de Noodweg in Hilversum. Tientallen vrijwilligers zette de zoektocht voort in de buurt van het vliegveld in Hilversum, in de omgeving van eethuis De Egelshoek. De politie heeft zich inmiddels ook aangesloten bij de burgerzoekactie en staat in contact met de organisatie.



Volledig scherm Een tientallen vrijwilligers hebben zich aangesloten bij de zoekactie naar Edwin Takens. © Caspar Huurdeman

De stichting roept iedereen op om te helpen. Een eerdere zoektocht met 50 man en helikopter in het Paardenbos in Baarn heeft niets opgeleverd.

Er werd de afgelopen week meerdere keren door de politie in de bossen bij Paleis Soestdijk naar Takens gezocht. Woensdag werd Takens witte Renault Kangoo met kenteken 3VTB68, waarmee hij van huis vertrok, in de buurt van Paleis Soestdijk gevonden. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man.

Takens is sinds deze zomer eigenaar van Brasserie Bakboord in Almere, het enige restaurant in Flevoland met een Bib Gourmand. Ook is hij eigenaar van het bedrijf Takens Catering en Organisatie en is huiscateraar van jazzpodium het Bimhuis in Amsterdam.