Opperrabbijn Jacobs uit Amersfoort geschokt: ‘Voetballende kinderen trekken zich niks aan van Dodenherdenking’

Nijkerker Guryas brengt voedsel en kleding naar zijn verwoeste thuisland Syrië: ‘Vrijheid lijkt vanzelf­spre­kend, maar is een groot voorrecht’

21:49 Terwijl Nederland morgen 75 jaar vrijheid viert, is de burgeroorlog in Syrië haar tiende jaar ingegaan. De in Nijkerk woonachtige, Syrische Nederlander Guryas Zaghtiti (52) brengt voedsel, kleding en medicijnen naar landgenoten in nood. ,,Alles is verwoest, maar de hoop leeft nog.’’