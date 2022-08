Oproep om einde te maken aan ‘onmenselijke situatie’ Ter Apel: ‘Vang deel asielzoekers op in Amersfoort’

Er moet snel een einde komen aan de ‘mensonterende omstandigheden’ voor zevenhonderd asielzoekers die buiten het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Deze oproep klinkt in de Amersfoortse politiek. De Amersfoortse ChristenUnie-fractie wil dat Amersfoort noodopvang gaat bieden aan een deel van de asielzoekers, die nu buiten slapen.

,,Onze oproep is er één van acute medemenselijkheid. Wij willen Ter Apel, Tubbergen én vooral deze vluchtelingen niet in de steek laten. Wat ons betreft gaat het hier niet om een discussie over het asielbeleid, waarover je van mening kunt verschillen’’, zegt ChristenUnie-raadslid Hanske Mulder. ,,We willen samen met andere gemeenten een einde maken aan deze schrijnende situatie. Samen moeten we dit probleem oplossen. Ik wil niet dat er nog langer kinderen, zwangere vrouwen en zieke mensen buiten slapen.’’

Tijdelijke woonunits of kantoorpand

Coalitiepartij ChristenUnie (4 van de 39 zetels) doet een dringende oproep aan het Amersfoortse stadsbestuur om op korte termijn tijdelijke opvangplekken te realiseren voor de opvang van asielzoekers uit Ter Apel. ,,Of het nu gaat over vijftig, honderd of tweehonderd plekken: over het aantal plekken willen we het college ruimte geven. Opvang kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een omgebouwd kantoorpand of tijdelijke woonunits.’’ De christelijke partij hoopt steun te ontvangen van andere partijen in de Amersfoortse gemeenteraad.

Amersfoort heeft overigens anderhalve week geleden de tijdelijke opvang van honderd asielzoekers in een crisisnoodopvang in sporthal Zielhorst afgerond. Ook deze locatie was een overloop van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook in het najaar van 2021 werden er in Amersfoort veertig asielzoekers opgevangen op het terrein van Zon & Schild vanwege de enorme problemen in Ter Apel.

Artsen zonder Grenzen

De afgelopen dagen sliep er een recordaantal van zevenhonderd mensen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel. Artsen zonder Grenzen (AzG) verleent sinds donderdag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is de eerste keer dat AzG medische hulp biedt in Nederland. De situatie is uit de hand gelopen omdat de opvang en doorstroming van asielzoekers muurvast zit.

Volledig scherm Asielzoekers voor de entree van aanmeldcentrum Ter Apel © Getty Images

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.