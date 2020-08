Oproep tot rellen in Amersfoort: ‘We gaan dingen opblazen’

De politie zegt op de hoogte te zijn van de oproep die wordt gedeeld op sociale media. ,,We houden het uiteraard goed in de gaten.’’ Raadslid Youssef el Messaoudi laat in een reactie op Twitter weten dat ‘direct ingrijpen’ op zijn plaats is, en dit niet kan worden geaccepteerd.



De afgelopen dagen zorgden jongeren in Utrecht en in Schilderswijk voor grootscheepse rellen, waarbij tientallen aanhoudingen werden verricht. Waarnemend burgemeester van Utrecht Peter den Oudsten keerde gisteren vervroegd terug van vakantie vanwege de ongeregeldheden de afgelopen dagen in de wijken Kanaleneiland en Overvecht.