‘Opschalen’ bij een brand: wat is het, waarom gebeurt het en wat zegt het over de ernst van het incident?

‘Een nacht uit duizenden’, typeerde brandweerwoordvoerder Marcel van Westendorp het weekend maandag in het AD. Talloze wagens spoedden zich naar de Belvedereweg in Soest, waar een garage in lichterlaaie stond, en later in de nacht naar de Garietstraat in Amersfoort, waar een seniorencomplex moest worden ontruimd omdat er in een appartement op de eerste etage brand was uitgebroken.