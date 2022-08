Opvang minderjarige vluchtelingen Van der Valk Leusden half jaar verlengd en plekken uitgebreid

HUIS TE KOOP Na 33 jaar verlaten Frank en Irene hun grote hoekhuis in Utrecht: ‘Rust én reuring om je heen, zo lekker’

Wonen in een groot, karakteristiek herenhuis bij het centrum van Utrecht. Na 33 jaar staat het hoekhuis aan de Havikstraat 19 te koop. Een gemoderniseerd herenhuis met potentieel om wonen en werken te combineren of om het achterhuis apart als B&B te verhuren.

28 augustus