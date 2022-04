Opvang Oekraïense vluchtelingen mega-taak voor Amersfoort: ‘We missen overzicht’

De opvang van 100 Syriërs en Eritreeërs in Sporthal Schuilenburg tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 valt in het niet bij de huidige toestroom aan Oekraïense oorlogsvluchtelingen. In Amersfoort zijn nu al zo’n 450 vluchtelingen aangekomen, vertelde Bolsius dinsdagavond. ,,Sommige vluchtelingen komen met hun eigen auto vanuit Oekraïne en anderen per trein. Wij bieden in Nederland opvang in de regio, zoals Libanon al jaren (en op veel grotere schaal, red.) doet voor vluchtelingen uit Syrië en Irak.’’