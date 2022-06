Opvang voor vluchtelingenkinderen op steenworp afstand van Paleis Soestdijk: ‘Hier is structuur’

Update/MET VIDEO Politie­agent zwaarge­wond na aanrijding met 86-jarige automobi­list: ‘Het ziet er niet goed uit’

Een agent is levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in Amersfoort is aangereden door een 86-jarige automobilist. Het incident gebeurde op de Pasteurstraat. De politie laat weten dat het met hun collega niet goed gaat: ‘Hij is écht zwaargewond.’

14:13