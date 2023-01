Oud-burgemeester van Scherpenzeel wordt waarnemend burgemeester in Zutphen

Wimar Jaeger, tot voor kort burgemeester in Scherpenzeel, gaat aan de slag als waarnemend burgemeester in de gemeente Zutphen. Daar moest Annemieke Vermeulen, die tot 2016 burgemeester van Leusden was, eind vorig jaar plots het veld ruimen.

Vermeulen paste volgens de gemeenteraad ‘niet meer in het profiel’ van hoe de raad een burgemeester zag, onder andere omdat zij niet verbindend genoeg zou zijn. Vermeulen zag daarna zelf af van herbenoeming.

Jaeger (57, lid van D66) was in het verleden onder andere zes jaar wethouder van de gemeente Hilversum. Daar raakte hij in opspraak vanwege integriteitskwesties. Tot voor kort was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Scherpenzeel, eveneens in de provincie Gelderland. Tussendoor heeft hij eenzelfde functie als waarnemer bekleed bij de gemeente Oostzaan in Noord-Holland.

In een verklaring die de provincie Gelderland donderdag heeft rondgestuurd, wordt Jaeger omschreven als een ‘ervaren bestuurder die in zijn carrière meermaals heeft laten zien op een aanmoedigende en toegankelijke wijze partijen tot elkaar te kunnen brengen en te verbinden’.

Hij zou daarnaast ‘besluitvaardig, betrokken en verbindend’ zijn. Juist daarom zou hij volgens de commissaris ‘de juiste kandidaat voor de gemeente Zutphen’ zijn.

Minimaal een jaar

Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de taken van de commissaris van de Koning. Hoe lang Jaeger blijft, is niet bekend. Wel is duidelijk dat hij per 1 februari begint en dat hij is benoemd voor minimaal een jaar.

Na het vertrek van Vermeulen eind december werden de werkzaamheden tijdelijk waargenomen door Eva Boswinkel, wethouder van GroenLinks. Als eerste locoburgemeester was zij tijdelijk plaatsvervanger. Vermeulen was zes jaar burgemeester in Zutphen.

