Oud-collega: ‘Bart B. doodde Miranda Zitman na ruzie over wegsluizen geld’

Cel en werkstraf geëist voor uitgaansge­weld tegen vrouw: ‘Hij gebruikte haar als boksbal’

20:21 Uitgaansgeweld is geen nieuw fenomeen in de met veel cafés gezegende binnenstad van Amersfoort. Maar de wijze waarop een volwassen man in oktober 2018 op de Hof inbeukte op een jonge vrouw was volgens omstanders abnormaal en ongekend heftig.